W ubiegłym tygodniu został wyemitowany odcinek "Jeden z dziesięciu", który długo komentowany był w sieci. Wszystko za sprawa uczestnika - Bartosza Pietrzaka. Finalista podczas gry zgromadził 102 punktów, co dało mu zwycięstwo. Na koniec uczestnik otrzymał także dodatkowe upominki, wśród których znalazł się między innymi wyjazd do luksusowego SPA dla dwojga osób. Nagrodę uczestnikowi wręczała słynna Pani Sylwia, do której Bartosz powiedział:

Dziękuję pani Sylwio. Ten luksusowy pobyt w hotelu dla dwóch osób chciałem zaproponować pani - powiedział zwycięzca programu "Jeden z dziesięciu".

Pani Sylwia tylko uśmiechnęła się i odeszła, a uczestnik teleturnieju stał się znany na całą Polskę. Teraz całą sytuację postanowiła skomentować Pani Sylwia, która w show jest hostessą. Co powiedziała?

– Nie chciałabym roztrząsać tej sprawy. Za wiele na ten temat nie powiem. Powstrzymuję się od komentarza w tej sprawie – powiedziała pani Sylwia w rozmowie z Wirtualną Polską.

Wszystko wskazuje zatem na to, że do wspólnego wyjazdu do SPA nie dojdzie. My jednak i tak jesteśmy pod wrażeniem odwagi Bartosza!

Uczestnik "Jeden z dziesięciu" podrywa Panią Sylwię:

