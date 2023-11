Reklama

Ten odcinek programu "Jeden z dziesięciu" widzowie zapamiętają na długo. Jego zwycięzcą został Bartosz Pietrzak. Jednak to nie jego szybkie i trafne odpowiedzi zapadną w pamięci widzów oraz samego prowadzącego popularny teleturniej, Tadeusza Sznuka, na długie lata. Chodzi raczej o propozycję, jaką pan Bartosz złożył atrakcyjnej pani Sylwii...

Bartosz Pietrzak podczas gry zgromadził aż 102 punktów, co dało mu przewagę nad rywalami. Na koniec uczestnik otrzymał także dodatkowe upominki, wśród których znalazł się między innymi wyjazd do luksusowego SPA dla dwojga osób. Pan Bartosz postanowił kuć żelazo póki gorące. Finalista złożył wręczającej mu nagrodę pani Sylwii propozycję nie do odrzucenia.

Dziękuję pani Sylwio. Ten luksusowy pobyt w hotelu dla dwóch osób chciałem zaproponować pani - stwierdził odważnie zwycięzca programu "Jeden z dziesięciu".

Pani Sylwia nie wyglądała jednak na zainteresowaną. Trudno jej się dziwić. To nie pierwszy raz, kiedy uczestnik próbuje zawalczyć o jej względy. Musimy jednak przyznać, że pan Bartosz był wyjątkowo odważny. Zgadzacie się z nami?

Pan Bartosz zaimponował widzom

Pani Sylwia nie była jednak zadowolona