Jest nowy zwiastun programu "#Supermodelka Plus Size"​​​​​​! Tysiące zgłoszeń, dwa castingi, mnóstwo wspaniałych kobiet i wygrana, o której marzą wszystkie uczestniczki. W każdym odcinku inne zadania, spotkania z ekspertami i przezwyciężanie własnych słabości. Wszystko po to, by spełnić wymagania jury, w którym zasiądą: Ewa Minge, Emil Biliński, Ewa Zakrzewska i Rafał Maślak.

Na razie trudno ocenić, komu przypadnie zwycięstwo w programie, jurorzy wiedzą jednak dokładnie, kogo szukają.

Supermodelka plus size powinna mieć minimum rozmiar 42., określone proporcje, najchętniej klepsydrę - zdradza projektantka mody Ewa Minge. Supermodelka plus size musi mieć zadbane ciało, charakter, który się liczy i osobowość - dodaje znakomity fotograf Emil Biliński.

A kogo szuka najsłynniejsza polska modelka plus size Ewa Zakrzewska?



Modelka, której szukam jest przede wszystkim pewna siebie i odważna. Tu nie ma miejsca na kompleksy! Wśród nich jest ta jedna jedyna, której życie całkowicie się odmieni - dopełnia model i bloger Rafał Maślak.

Podczas castingów do show "#Supermodelka Plus Size" poszukiwana była twarz i sylwetka przyszłości – pełna siły, wdzięku, stylu i krągłości. Podstawowym kryterium jest rozmiar 42. lub większy, przy wzroście co najmniej 170 cm oraz w przedziale wiekowym: 18-28 lat. Udział w programie chciało wziąć przeszło tysiąc dziewczyn. Tylko 52 z nich dostało zaproszenie na castingi. Z tej grupy jury wyłoni 15 kandydatek, które mają szansę w programie pokazać swoje największe atuty i da im szansę na międzynarodową karierę.

Program już we wrześniu w Polsacie!

