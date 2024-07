Macademian Girl w programie "Supermodelka Plus Size"

Uczestniczki programu często są nieśmiałe. Mimo, że same się zgłosiły to nadal są niepewne swoich zalet. Ja patrzę na nie obiektywnie i widzę coś zupełnie innego - ich ogromny potencjał. Mówię: "Pamiętaj, że jesteś piękna, że musisz się uśmiechać, jeśli chcesz przekonać ludzi do siebie. Ważna jest energia, podejście do wyzwań. Plecy proste, pierś do przodu, idź śmiało, kto jak nie Ty!" Czasem właśnie tego potrzebują żeby rozwinąć skrzydła. Poczuć, że nie są w tym same. Wspieram je, by znalazły w sobie odwagę i znalazły siłę by zmierzyć się z pokazaniem swojego ciała. Staram się sprawić, że by doceniły swoje atuty i dzięki temu pewniej prezentowały się przed jury. – powiedziała Tamara.