Już od września na antenie Polsatu zadebiutuje nowy program - "#Supermodelka Plus Size". Tymczasem mamy dla Was pierwszy zwiastun show m.in. z udziałem jury - Ewy Minge, Rafała Maślaka, Emila Bilińskiego i Ewy Zakrzewskiej. Czekacie? My bardzo! To może być hit jesiennej ramówki!

Reklama

Zobacz także: Czy Ewa Zakrzewska wahała się zostać jurorką "#Supermodelka Plus Size" ze względu na hejt?