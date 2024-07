Już za miesiąc będziemy mogli oglądać zmagania gwiazd w programie "Azja Express". W zwiastunie show widać, że zmęczenie, upał i brak snu są wykańczające dla gwiazd biorących udział w wyścigu. Hanna Lis jest zlana potem, a Agnieszka Włodarczyk z Marysią Konarowską lecą z nóg. Wygląda na to, że najlepiej miała prowadząca Agnieszka Szulim :).

Co gwiazdy będą robić w tym show? "Azja Express" to program, w którym pary złożone z gwiazd mają przebyć wyznaczoną trasę w jak najkrótszym czasie. Nie będzie im łatwo, bo muszą to zrobić bez przewodnika i tylko z jednym euro na głowę! Drużyna, która dotrze jako ostatnia do wyznaczonego w odcinku celu, odpada z programu. "Azja Express" to format holenderskiego programu z 2004 roku “Peking Express".

Będziecie oglądać?

Hanna Lis w programie Azja Express.

Agnieszka Włodarczyk w programie Azja Express.