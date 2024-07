W środę o 21:30 w TVN piąty już odcinek hitowego show "Azja Express". Co tym razem wydarzy się w show? Po odpadnięciu Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana ulubieńcami widzów zostaną najpewniej Hanna Lis i Łukasz Jemioł. Dziennikarka, podobnie jak prezenterka, zasłynęła zabawnymi cytatami. Widzowie uwielbiają jej poczucie humoru, ale i to, jak potrafi się wkurzać i walczyć. W kolejnym odcinku Hania i Łukasz będą mieli problem z dojazdem do kolejnego etapu wyścigu. Niestety, mieszkańcy wprowadzą ich w błąd. W jaki sposób? Zobaczcie wideo!

Hanna Lis i Łukasz Jemioł doskonale radzą sobie w Azja Express.