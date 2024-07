"Surprise, surprise” wraca na antenę Polsatu. Już w czwartek o 22.40 zobaczymy drugi odcinek programu, który w marcu po wyemitowaniu pierwszego odcinka został zawieszony w emisji z powodu małej oglądalności. Gospodarzami "Surprise, surprise" są Stefano Terrazzino i Wojciech Błach!

O czym jest program "Surprise, surprise"? To format z lat 80. z Wielkiej Brytanii. W show „Surprise, surprise”​ zwykli ludzie, którzy potrafili bezinteresownie pomóc innym, zostaną za to wynagrodzeni. W studiu dojdzie do wyjątkowych spotkań. Bohaterowie zostaną uhonorowani niespodzianką będącą spełnieniem ich życiowych marzeń.

W 2. odcinku zobaczcie jakie niespodzianki przygotowali dla pewnych rodzin Jakub Rzeźniczak, Michał Koterski i Dawid Kwiatkowski. Drugi odcinek programu „Surprise, surprise” w czwartek, 28 lipca o 22.40 w Telewizji Polsat.

Gospodarze programu Stefano Terrazzino i Wojciech Błach.