Jedna z uczestniczek "Rolnik szuka żony" postanowiła opuścić program, zanim jeszcze doszło do randki z rolnikiem. Co ciekawe, sama odmówiła spotkania sam na sam.

"Rolnik szuka żony": Kandydatka spakowała walizki i wyjechała

10. edycja programu "Rolnik szuka żony" budzi wyjątkowo skrajne emocje. Produkcja odkryła, że jeden z bohaterów utrzymywał kontakt z kobietą z poza show, a gdy prawda wyszła na jaw, musiał powiedzieć o wszystkim swoim kandydatkom. Mowa oczywiście o Waldemarze, który od samego początku nie cieszy się zbytnią sympatią widzów.

Równie duże zamieszanie wywołuje Dariusz, co do którego fani są podzieleni - jedno uważają go za świetnego mężczyznę, a inni za nudziarza, który "wybrzydza". Od razu zauważyli również, że nie ze wszystkimi kandydatkami udało mu się nawiązać nić porozumienia. Od samego początku bowiem najsłabiej dogadywał się z Marysią. W najnowszym odcinku doszło jednak do dość niespodziewanego wydarzenia.

Uczestniczka opuściła program "Rolnik szuka żony" kadr "Rolnik szuka żony" TVP

Dariusz zasiadł przy herbatce ze wszystkimi kobietami i poinformował, że teraz odbędą się randki. Jako pierwszą do spotkania sam na sam wytypował właśnie Marysię, ale wtedy ta poprosiła go na stronę. Poszli razem do pokoju, a ona wyznała, że nie widzi szans, by mogło się im udać, dlatego rezygnuje z randki, a nawet z dalszego uczestnictwa w programie! Darek zgodził się z jej słowami i bez wahania pozwolił się jej spakować.

Już myślę, że po tym czasie, co spędziliśmy razem, to można stwierdzić, że do siebie nie pasujemy. Nie ma jakiś podstaw, żeby budować coś większego między nami i postanowiłam podziękować mu za randkę. Myślę, że ten czas można lepiej wykorzystać - zarówno ja, jak i on - powiedziała przed kamerami Marysia.

Uczestniczka opuściła program "Rolnik szuka żony" kadr "Rolnik szuka żony" TVP

Uczestniczka nie potrafiła jednak ukryć smutku, ponieważ, jak wyznała, chciałaby już założyć rodzinę, a tymczasem kolejna próba znalezienia miłości zakończyła się fiaskiem.

Dobrze, że ona też to tak widziała z jej perspektywy, jak to wyglądało. Z mojej perspektywy to wyglądało tak, że jakoś się nie dogadujemy i dobrze, że tak wyszło - stwierdził Dariusz.

Uczestniczka opuściła program "Rolnik szuka żony" kadr "Rolnik szuka żony" TVP