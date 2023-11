Waldemar z "Rolnik szuka żony" jednak nie był do końca szczery w kwestii swojego kontaktu z kobietą z poza programu? W najnowszym odcinku odbył z nią rozmowę i zakończył relację, ale jej słowa mogą nieźle namieszać.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" ukrywa coś jeszcze?

Ostatnio informowaliśmy o burzy wokół Waldemara z "Rolnika", który ukrywał, że nawiązał kontakt z kobietą z poza programu. Kiedy prawda wyszła na jaw, produkcja interweniowała i namówiła rolnika do zerwania relacji, a także przyznania się przed kandydatkami. Mężczyzna zgodził się na to, chociaż podtrzymywał, że z tajemniczą kobietą nic go nie łączy, a także, że ograniczali się tylko do pisania wiadomości, w których miał ją uświadamiać, że nie chce nawiązywać bliższej relacji, jeżeli ona nie zgłosiła się do show.

Waldemar z "Rolnik szuka żony"

W najnowszym odcinku "Rolnik szuka żony" byliśmy natomiast świadkami, jak Waldemar dzwoni do kobiety i tłumaczy, że chce zerwać kontakt i jednocześnie prosi, by usunęła jego numer. Początkowo jego rozmówczyni się zgadza, ale potem wyznaje, że jest w szoku i ujawnia, że dochodziło do jej spotkań z rolnikiem!

Jestem w szoku! Co takiego się nagle dzisiaj wydarzyło, że mówisz mi takie rzeczy? Przez ten cały czas mieliśmy kontakt i przez ponad miesiąc się poznawaliśmy. (...) Jechałeś dla mnie tyle kilometrów, pół Polski, chociaż wiedziałeś, że nic nie będzie z tej znajomości? Chciałeś mieć jeszcze kogoś tak na ''wszelki wypadek'', że jak ci tam nie wyjdzie i nikogo tam nie poznasz, to ja będę sobie tak czekać w rezerwie? (...) Przykro mi jest, bo nie wiedziałam, że mnie zranisz w taki sposób. Skoro cię nie interesowałam, to trzeba było mi to powiedzieć od razu - grzmiała kobieta.

Waldemar postanowił również w końcu skonfrontować się z kandydatkami. Chociaż to produkcja namówiła go do wyznania prawdy, przed uczestniczkami stwierdził, że to on uznał, iż powinien być z nimi szczery. Gdy jedna z nich zapytała go, czy żałuje, że tajemnicza kobieta nie napisała do niego listu, zaprzeczył, chociaż podczas rozmowy z nią twierdził, że chciałby, by do niego napisała. Ostatecznie kandydatki podziękowały Waldemarowi za szczerość i uznały, że nie mają powodu, by mu nie wierzyć.