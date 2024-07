Zosia Zborowska odpowiada na krytykę w internecie

Zosia Zborowska postanowiła odpowiedzieć na krytykę internautów, że w karierze pomaga jej ojciec, Wiktor Zborowski. Aktorka znalazła się w finale popularnego show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", ale zdaniem jednego z fanów niezasłużenie. Gwiazda postanowiła odpowiedzieć.

Aktorka słynie z ogromnego dystansu do show-biznesu i wszystkich publikacji, jakie pojawiają się na jej temat. Zosia Zborowska jednak cały czas udowadnia, że ma talent, a za jej sukcesem wcale nie stoi ojciec. Kiedy jeden z internautów postanowił to zasugerować pod filmikiem z finałowego występu w show, gwiazda od razu odpowiedziała:

Tomku, nikt tu nikomu niczego nie załatwiał. To nie jest olimpiada ani eurowizja. My wszyscy się świetnie bawiliśmy i wspieraliśmy kręcąc ten program. Nie ma najmniejszego znaczenia, kto wygrał bo pieniądze nie idą do naszej kieszeni tylko trafiają dla potrzebujących. Uwierz, że wisi mi i powiewa, czy zajęłam 2, 1 czy 10 miejsce, bo nie o to w tym programie chodzi. A Twoje zarzuty wobec mnie są bardzo nie fair, bo ani mnie nie znasz, ani nie pracujesz w tej branży. Ja o Tobie nie wypisuje, że masz małego pindola i że wszystko, co osiągnąłeś zawdzięczasz swoim rodzicom i tym, że masz plecy (nogi, cycki czy też ręce). :) A mogłabym. Także proszę Cię wyluzuj bagietę i ciesz się razem z nami że w tym całym zasranym showbiznesie są ludzie, którzy się lubią, wspierają, mają w dupie, czy ktoś wygra czy nie i przeznaczają hajs na fajne cele.