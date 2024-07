Zosia Zborowska zdradziła, jak jej się współpracuje z Agnieszką Hyży! Aktorka, która w ostatniej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" dotarła do finału, została doceniona przez władze stacji. To właśnie dlatego przy kolejnej edycji zaproponowano jej współprowadzenie z Agnieszką Hyży programu "Kulisy Twoja Twarz Brzmi EKSTRA Znajomo". To dla Zosi Zborowskiej duże wyzwanie, ale dzięki doświadczeniu koleżanki wiele może się nauczyć. Jak im się razem pracuje?

Aga jest profesjonalną dziennikarką, a ja jestem bardzo nieprofesjonalną dziennikarką. Przez to jest śmiesznie na planie. Fajnie się ją obserwuje, bo można się od niej dużo nauczyć.

A czy Zosia Zborowska może być na planie w 100% sobą i być zwariowaną, pełną temperamentu prowadzącą? Posłuchajcie!

