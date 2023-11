Kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami" rozpoczęta! W pierwszym odcinku nie zabrakło emocji - ku sporemu zaskoczeniu z programem pożegnała się jedna z faworytek, Reni Jusis! Piosenkarka i jej taneczny partner nie kryli swojego zdziwienia werdyktem. Czy w kolejnym odcinku znów pojawią się łzy na twarzach uczestników? Mamy nadzieję, że nie!

Nową jubileuszową edycję skomentował były tancerz "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", Żora Korolyov. Na Facebooku pisze o amatorszczyźnie, na co odpowiedziała mu już produkcja show! Czy niektórzy uczestnicy faktycznie mieli słabą choreografię i źle przygotowali się do programu?