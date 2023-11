Nikt nie spodziewał się, że pierwszy odcinek 10. edycji "Tańca z gwiazdami" będzie miał taki finał. Reni Jusis była bowiem uznawana za faworytkę tanecznego show. Niestety, piosenkarka musiała się pożegnać z programem już w pierwszym odcinku. Fani gwiazdy są zaskoczeni tym werdyktem. Reni Jusis również nie może uwierzyć w to, co się stało. Zobaczcie, jak wokalistka skomentowała swoją porażkę w "Tańcu z gwiazdami". Padły mocne słowa!

W pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami" faworytką jurorów została Basia Kurdej-Szatan. Sędziowie nie szczędzili jej słów pochwały. Aktorka otrzymała też najwięcej, bo aż 29 punktów! Najwyższą notę przyznali jej Iwona Pavlović oraz Andrzej Grabowski.

Jak już wspomnieliśmy, z programem musiała się pożegnać Reni Jusis. Piosenkarka występowała w parze z debiutującym w show Polsatu Miszą Steciukiem. Oboje świetnie dogadywali się na parkiecie, ponieważ mają podobne, spokojne usposobienia. Choć Reni Jusis nie była najgorsza, widzowie zdecydowali, że to właśnie ona opuści show.

Jak zareagowała na ten werdykt gwiazda? Niedługo po zakończeniu programu na jej Instastory pojawiło się nagranie, w którym Reni Jusis skomentowała cały odcinek.

Nie wierzymy w to, co się wydarzyło. Nie zgadzamy się z tym. Uważamy, że jest to totalnie niesprawiedliwe. Jest nam strasznie przykro, nie będziemy tego ukrywać. Dziękujemy wam wszystkim, że byliście z nami, że pisaliście do nas wiadomości - powiedziała rozgoryczona wokalistka.