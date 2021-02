Zmowa uczestników "Sanatorium miłości". Edward będzie zły na kolegów z programu? Zobaczcie, co chcą zrobić

W sieci pojawił się niepublikowany wcześniej fragment rozmów uczestników "Sanatorium miłości". Okazuje się, że część uczestników hitu TVP wpadła na pewien pomysł, który może nie spodobać się Edwardowi. Okazuje się, że m.in. Andrzej, Janina i Władysław umawiali się, na kogo zagłosują wybierajć kuracjusza odcinka. Zobaczcie sami!

Edward zostanie kuracjuszem odcinka?

Kilka tygodni temu ruszyła trzecia edycja "Sanatorium miłości". Wydaje się, że od samego początku największe emocje wśród uczestników programu wzbudza Edward, którego część internautów porównuje do Ryszarda z pierwszej edycji "Sanatorium". Edward głośno mówi, kiedy coś mu się nie podoba i uważa, że kobieta powinna się słuchać swojego mężczyzny. Ostatnio Krystyna zaprosiła Edwarda na randkę, ale szybko powiedziała, że nie planuje z nim wspólnej przyszłości.

Teraz wszystko wskazuje na to, że w najnowszym odcinku to właśnie najprawdopodobniej będzie miał szansę zaprosić na randkę swoją faworytkę. Skąd takie podejrzenie? Okazuje się, że część uczestników uznała, że to właśnie Edward powinien zostać kuracjuszem odcinka. W sieci pojawiło się nagranie, na którym możemy zobaczyć, jak namawiają się uczestnicy programu TVP.

Jak na zachowanie uczestników "Sanatorium miłości" zareagowali internauci?

- Janina zamiast sama się skupić na tym kogo ona chce typować, to wszystkim sugeruje swoją kandydaturę, każdy ma swoje typy, ech typowe dla niektórych! - Wybory kuracjusza odcinka ustawiane jak w polskim rządzie! - Janeczka podsunęła dobry pomysł ja jestem za 😉 - komentują fani.

Zobaczcie niepublikowany fragment "Sanatorium miłości"!

Uczestnicy "Sanatorium miłości" zastanawiają się, kto powinien zostać kuracjuszem odcinka.

Czy to oznacza, że w najnowszym odcinku Edward zostanie kuracjuszem odcinka? Tego dowiemy się już w najbliższą niedzielę.