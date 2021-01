Sanatorium miłości. Fani są wściekli na Edwarda: "Jest chyba urodzonym dyktatorem!"

Za nami drugi odcinek hitowego programu TVP "Sanatorium miłości", w którym kuracjusze zaczęli się lepiej poznawać. Najwięcej emocji w ostatnim odcinku wzbudziła postać Edwarda (67 l.). Edward z "Sanatorium Miłości" mieszka we wsi Czernikowo i zdecydowanie jest gadułą, uwielbia dobrą zabawę! Edward to mężczyzna o tradycyjnych poglądach, nie jest też tolerancyjny we wszystkich kwestiach. Zaznacza, że mężczyźni to płeć brzydka, a rolą kobiety jest bycie... ładną oraz zgrabną.

Zobacz także: Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" są parą? Jest komentarz uczestniczki show TVP!

Edward to zdecydowanie najbardziej charakterystyczna postać w "Sanatorium miłości". Podczas jednego z zadań w drugim odcinku - płynięcie pontonem - doszło do pierwszych spięć. Zwłaszcza za sprawą Edwarda, który chciał dowodzić. Sytuację możecie zobaczyć w filmiku poniżej:

Zachowanie Edwarda nie spodobało się wszystkim fanom:

Edward jest chyba urodzonym DYKTATOREM

Po prostu były policjant, ma wrażenie, że cały czas jest na służbie.

Żadna go nie będzie chciała!

Pojawiły się też głosy mówiące, że to dopiero początek i każdy powinien dostać szansę, Edward również:

Dajmy Panu Edkowi szansę, każdy z nas ma jakieś wady.

Dokładnie, wymaga odpowiedniego podejścia, a nie, że wszyscy na nim psy wieszają!

Wystarczy, że trafi na odpowiednią, mądrą partnerkę z takim podejściem jak pani Krystyna lub pan Jadwiga i od razu jest innym facetem. Kiedy malował obraz z panią Krystyną był grzeczny i miły, w dodatku pani Krystyna umiała go postawić do pionu krótką komendą "cicho Edek"i od razu była cisza.

A wy co sądzicie o Edwardzie? Rzeczywiście się "dotrze"? Przypomnijmy, że już w pierwszym odcinku Edward podpadł internautom. Poszło o jego słowa: "Kochanego ciała tak, ale nie słoniny".

Edward był w długoletnim związku małżeńskim, ma dwie córki. Dziś postępuje bardzo ostrożnie w relacjach damsko-męskich. Jest ojcem dwóch córek oraz dziadkiem dwóch chłopców i jednej wnuczki. Mężczyzna, wspominając swoje zawodowe i małżeńskie życie, uważa, że minęło ono zbyt szybko. Brakuje mu kobiety, dlatego też szuka pani, która będzie ładna, zgrabna i energiczna.