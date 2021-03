"The Voice Kids" Ważne zmiany w emisji programu! Nowe odcinki zobaczymy szybciej niż zwykle

We wiosennej ramówce TVP pojawiły się nieoczekiwane zmiany. "Dance Dance Dance", który miał wystartować 5 marca, musiał zostać przesunięty ze względu stwierdzenie przypadku koronawirusa na planie programu. Nie oznacza to jednak, że widzowie zostaną z niczym, a wręcz przeciwnie. Ten weekend spędzimy z "The Voice Kids" i przesłuchaniami w ciemno, które wyjątkowo zostaną wyemitowane nie tylko w sobotę wieczór, ale również w piątek.

"The Voice Kids" zamiast "Dance Dance Dance"

Widzowie od dawna czekali na trzecią edycję tanecznego show, które miało pojawić się na antenie TVP 2 w najbliższy piątek 5 marca. Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony", Damian Kordas, Roksana Węgiel, Anna Matysiak i Stanisław Karpiel-Bułecka, to tylko jedne z wielu nazwisk, które miały zaprezentować swoje umiejętności na scenie "Dance Dance Dance". Niestety, z powodu kornawirusa na planie, całość została przesunięta na 19 marca, a zamiast "Dance Dance Dance" zostanie wyemitowany program, który również cieszy się ogromną popularnością.

Tym razem kolejne odcinki czwartej edycji "The Voice Kids" zobaczymy nie tylko w sobotę, ale i w piątek. 5 marca o godzinie 20:30 zobaczymy przesłuchania w ciemno, podczas których usłyszymy młode, muzyczne talenty z Małopolski, Dolnego Śląska oraz z Opolszczyzny. natomiast 6 marca wystąpią dzieci z Lubelszczyzny, Podlasia oraz z województwa świętokrzyskiego. Emocje z pewnością będą gigantyczne, w końcu kolejny etap programu, to już bitwy, a konkurencja naprawdę jest ogromna. Uczestnicy pierwszych odcinków postawili poprzeczkę bardzo wysoko, a niektórzy już teraz mają swoich faworytów. 12-letnia Sara i 14-letnia Alicja sprawiły, że jurorzy nie byli w stanie powstrzymać łez. Jak będzie tym razem?

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta zdecydowała się na szczere wyznanie. "Trochę się podłamuję i popłakuję". Co się stało?

Popularne taneczne show Telewizji Polskiej, "Dance Dance Dance", musiało zostać przesunięte. Okazuje się jednak, że widzowie zobaczą premierowy odcinek nowej jego nowej edycji jeszcze w marcu.

Waldemar Kompała / TVP

W piątek na miejsce "Dance Dance Dance" wpadnie "The Voice Kids" i kolejne przesłuchania w ciemno!