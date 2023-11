1 z 5

Zbigniew z Rolnik szuka żony 4 o relacji z Justyną

Zbigniew Kraskowski z "Rolnik szuka żony 4" zabrał głos w sprawie relacji z Justyną Szywałą. Była kandydatka Karola z hitowego show TVP o rolnikach poszukujących miłości, kilka dni temu udzieliła wywiadu Faktowi24.pl, w którym zdradziła, że ma świetny kontakt ze Zbyszkiem. Wyznała, że rozmawiają ze sobą godzinami, spotykają się już poza kamerami telewizyjnymi, a nawet, że planują wspólnie spędzić sylwestra! Wyznanie Justyny mocno zaskoczyło fanów programu. Kobieta uchodziła za najbardziej kontrowersyjną uczestniczkę show. Okazało się, że brała już udział w innym w podobnym programie "Pierwsza randka". Ma na swoim koncie również udział w wyborach miss.

W czasie trwania programu, Justyna bardzo zabiegała o względy Karola. Początkowo była nawet faworytką rolnika. Jednak ostatecznie nie udało im się zbudować związku. Jednak sporo wskazuje na to, że szczęście może się jeszcze do niej uśmiechnąć! Słowa Zbyszka mogą na to wskazywać. Przeczytajcie oświadczenie sympatycznego rolnika na następnej stronie!

