Justyna z "Rolnik szuka żony 4" nie chce pozostawić niedomówień. Okazuje się, że kandydatka na żonę Karola brała już udział w show o miłości "Gra wstępna", brała udział też w wyborach Miss Ziemi Elbląskiej 2009! Co na to sama Justyna? Postanowiła wszystko potwierdzić i pokazać co teraz jest w jej życiu najważniejsze! A mianowicie Bóg i wspólnota kościelna.

Do wszystkich plotek na swój temat odniosła się cytatami z Biblii.

Co napisała Justyna?

Tak, to prawda. Dobrze mnie rozpoznali internauci. Brałam udział w programie pt. "Gra Wstępna".... Moja przeszłość jest częścią mnie... To mój Bagaż Doświadczeń, który naucza mnie czym jest życie i Prawdziwa Miłość - oświadczyła na Facebooku.

Potem pokazała zdjęcie z krzyżem.

