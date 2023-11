Reklama

Zbigniew Kraskowski z "Rolnik szuka żony 4" to rolnik, który najbardziej chwycił za serce i widzów i uczestników. Kogo by nie zapytać, Zbigniew zdecydowanie zasługuje na najbardziej lubianego rolnika z czwartej edycji "Rolnik szuka żony". Choć w programie nie spotkał miłości, a zachowanie jego kandydatek w czasie nagrań pozostawiało wiele do życzenia, Zbigniew nie żałuje udziału w show. Otworzył się na ludzi i zyskał pewność siebie. Jak komentuje swój udział w programie i to, że jest najbardziej lubianym uczestnikiem show? Powiedział tylko nam!

Niedawno Zbigniew potwierdził, że utrzymuje kontakt z Justyną, która była kandydatkę Karola w "Rolnik szuka żony". Czy będzie z tego związek?

Reklama

