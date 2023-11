1 z 8

Za nami 12. i zarazem finałowy odcinek czwartej edycji "Rolnik szuka żony". Po dwóch miesiącach od randek rolników i rolniczki z programu uczestnicy ponownie spotkali się by omówić wydarzenia ostatnich miesięcy i zdradzić, które związki przetrwały, a kto nie znalazł miłości w programie, ani poza nim.

Jednym z uczestników, któremu się nie udało jest Zbyszek. 42-letni rolnik wybrał w programie i zaprosił do siebie na gospodarstwo Iwonę i Ewę. Jednak z żadną z nich nie stworzył więzi. Powód? Prawdopodobnie rolnika zniechęciły przykre komentarze kobiet na temat jego mamy, która wydawała im się nadopiekuńcza wobec Zbyszka i że wychowała w staromodnym modelu rodziny. Kobieta ma robić w domu wszystko za mężczyznę. Od pierwszego dnia były zgrzyty na ten temat między mamą, Zbyszkiem, a kandydatkami.

Żalu nie mam, ale było mi przykro. Takie może są, tak trafiłem. Tak wybrałem. Iwona przyjechała szybciej i była inna, a po przyjechaniu Ewy całkowicie się zmieniła. Nie próbowały nas poznać. I od razu oceniały. Były przekonany, że wiedzą lepiej. Ja nie próbowałem tego prostować. Chyba czegoś nie zrozumiały, przesłania tego programu - powiedział Zbyszek.

Jak teraz układają się relację między Zbyszkiem, a Iwoną i Ewą?

Zbyszek prosto w twarz powiedział Ewie, że zabolały go jej słowa pod adresem jego mamy i że to było bardzo przykre. Co dokładnie powiedział? I co na to Ewa? Kobieta twierdzi, że jest bardzo wrażliwą osobą, w co nie do końca wierzy Marta Manowska!

