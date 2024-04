Już po raz dziewiąty widzowie śledzą miłosne perypetie uczestników "Love Island". Emocji nie brakuje, jednak jak wiadomo już niedługo nadejdzie czas, by wybrać zwycięską parę. Kto wygra 9. edycję "Love Island"? O tym przekonamy się już niedługo w wielkim finale show. Poznajcie datę i godzinę emisji ostatniego odcinka 9. edycji programu.

Kiedy finał "Love Island 9"? Data i godzina emisji

Program "Love Island" wciąż cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Nic dziwnego, kiedy na "Wyspie miłości" tyle się dzieje! Dziewiąta edycja programu obfituje w nagłe zwroty akcji i niespodziewane decyzje uczestników, przez co widzowie co odcinek dostają naprawdę ogromną dawkę emocji. Aktualnie w programie możemy śledzić projekt "Casa Nova" - panowie powitali nowe, piękne singielki, a ich dotychczasowe partnerki spędzają razem czas w innej willi i regularnie podglądają, jak zachowują się ich partnerzy w czasie ich nieobecności. Wszystko wskazuje więc na to, że po "Casa Nova" może jeszcze sporo się namieszać w relacjach uczestników.

Kto zatem wygra program? Odpowiedź na to pytanie przyniesie nam wielki finał 9. edycji "Love Island"!

Kiedy zatem zostanie wyemitowany ostatni odcinek 9. edycji "Love Island"? Wszystko wskazuje na to, że wielki finał show zobaczymy już w niedzielę 14 kwietnia, o godzinie 22:00 na antenie TV4.

Jak widać, to już naprawdę ostatnie chwile z bohaterami 9. edycji "Love Island" i finał zbliża się wielkimi krokami. Jak myślicie, kto wygra program? Macie już swoją ulubioną parę?

