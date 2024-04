Przez ostatnie kilka dni Patrycja musiała oglądać, jak jej partner daje się ponieść namiętnym uniesieniom z inną uczestniczką. Po Casa Amor Dan zdecydował, że będzie kontynuował relację z Amandą, tym samym kończąc relację z Patrycją. Uczestniczka show skwitowała go w wielkim stylu!

Beztroski czas uczestników w Casa Amor dobiegł końca i przyszedł czas na skonfrontowanie się ze swoimi partnerkami. Niektórzy byli wierni swoim relacją, a inni dali się ponieść emocjom. Patrycja zalała się łzami, gdy zobaczyła, co wyprawia Dan w "Love Island", który w ogóle nie brał pod uwagę jej uczuć. Uczestnik show nie zamierzał się ograniczać i skradł nowym uczestniczkom wiele namiętnych pocałunków. Jak się później okazało, postanowił nawet wybrać jedną z nich Amandę, by kontynuować ich relację. Patrycja była zniesmaczona jego zachowaniem, ale przyznała, że spodziewała się tego po nim.

Dan zdecydował, że zakończy przygodę w Casa Amor z Amandą i tym samym zakończy relacje z Patrycją. Mimo wszystko uczestnik bardzo dobrze wypowiedział się o byłej partnerce, ale stwierdził, że w ich relacji było za mało "ognia" i "energii", by kontynuować ją dalej.

Nie tylko uczestniczki, ale i fani "Love Island" są zniesmaczeni zachowaniem Dana. Uczestnik show nie budzi sympatii u zbyt wielu widzów.

Patrycja ładnie podsumowała Dana. Gość chyba pomylił programy. A na koniec Wiki dolała oliwy do ognia, że Dan jest żałosny, a on perfidnie się śmiał. Dan do domu. To, co on odwala na wyspie to jest żałosne

— piszą internauci.