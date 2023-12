Ania z "Rolnik szuka żony" jest zakochana w Jakubie i nie ukrywają, że są naprawdę szczęśliwi, planując wspólną przyszłość. A co z pozostałymi kandydatami Anny, których gościła w swoim gospodarstwie? Nadal utrzymują kontakt? Anna nie ukrywa, że jeśli zdecydują się na ślub, to pojawią się na nim niektórzy uczestnicy "Rolnika".

Ania z "Rolnik szuka żony" ma kontakt z pozostałymi kandydatami? Wszystko jasne!

Anna i Jakub to para, która ku zaskoczeniu widzów powstała w 10. edycji "Rolnik szuka żony" i obecnie cieszy się ogromną sympatią. Oboje nie ukrywają, że są w sobie zakochani i razem chcą budować wspólną przyszłość. Wybór Anny mocno zaskoczył nawet najwierniejszych fanów programu, którzy typowali, że rolniczka najprawdopodobniej wybierze Dominika. Serce uczestniczki zabiło jednak mocniej do Kuby i postanowili dać sobie szansę, a co z pozostałymi kandydatami Anny? Rolniczka utrzymuje z nimi kontakt? Anna z "Rolnika" podczas Q&A odpowiedziała i przyznała szczerze, że nie ma potrzeby szukania kontaktu z Mikołajem i Dominikiem.

Nie mam kontaktu z chłopakami. Nie jest mi to do niczego potrzebne. napisała wprost Anna z 'Rolnika'.

Instagram @aniaderbiszewska

Co ciekawe, w odpowiedzi na kolejne pytanie od internautów, Anna przyznała, że zamieszkała już z Jakubem i wygląda na to, że mężczyzna nie miał żadnych problemów z tak szybką przeprowadzką do swojej partnerki.

Czujemy się oboje fantastycznie. Mieszkamy ze sobą. Zgadza się.

Sądzicie, że Anna i Jakub niebawem wyznacza datę ślubu?

Instagram @aniaderbiszewska

Anna i Kuba z "Rolnik szuka żony" skreen. Rolnik szuka żony