W najnowszym odcinku "Rolnik szuka żony" można było śledzić m.in. wątek Ani. Przyjaciele wypowiedzieli się, jaka jest Ania i na jakiego mężczyznę czeka. Kobieta do samego końca programu nie wiedziała, jaki podejmie wybór. Co do żadnego z kandydatów nie była w 100% przekonana.

Ania z "Rolnik szuka żony" wybrała kandydata

Ania z "Rolnik szuka żony" miała do wyboru aż trzech kandydatów. Każdy na swój sposób ubiegał się o jej względy. Mikołaj, Jakub i Dominik byli wpatrzeni w Anię jak w obrazek. Niestety kobieta miała odmienne zdanie na temat mężczyzn i co do każdego miała jakieś "ale". Mikołaj został zapytany przez przyjaciół Ani, czy nie przeszkadza mu różnica wieku między kobietą a nim. Wyznał, że różnica wieku mu nie przeszkadza. Dodał, że chciał mieć dojrzałą dziewczynę. Jedna z przyjaciółek Ani wyznała:

Ma trudny dosyć wybór, bo wszyscy trzej kandydaci są zupełnie inni. No nie lada wyzwanie przed nią.

Jakub, który starał się o względy Ani wyznał, że nie wie, czy on i Ania są sobie pisani, ale myśli, że mają główne wspólne wartości. Dominik nieskromnie wyznał, że to on jest najlepszym wyborem dla rolniczki.

kadr z "Rolnik szuka żony"

Może to trochę nie skromnie zabrzmi, ale to ja jestem najlepszym wyborem dla Ani spośród naszej trójki. Wiadomo, w jakiej sytuacji jest Kuba. Mikołaj wydaje mi się, że jest za młody po prostu - powiedział w programie Dominik.

Dominik jest taki mało żywotny. Za słaby trochę psychicznie jest do charakteru Ani - powiedział Mikołaj.

Jeden z przyjaciół Ani wyznał, że według niego najbardziej realne szanse ma minimalnie Dominik. Przyjaciółka natomiast skierowała swoje słowa do Ani i powiedziała, że w oczach rolniczki nic nie widać, że nie ma w chłopakach "żadnego wow".

Myślę, że powinna wybrać mnie, ponieważ nie mam przeszłości żadnej. Jestem zabawny. Jestem pocieszny. Nie jestem takim smutnym człowiekiem, który nic nie wnosi do życia - z uśmiechem na twarzy powiedział Dominik.

Ania wyznała, że wybierze albo Kubę, albo nikogo innego. Zaryzykowała i postanowiła dać sobie i Kubie szansę. Kuba nie krył radości, że Ania go wybrała. Kobieta do sprawy podeszła jednak z dystansem. Podkreśliła, że aktualnie nie żywi uczucia do mężczyzny, ale chce zaryzykować.

