Świetna wiadomość dla wszystkich fanów programu "Rolnik szuka żony"! Już w wielkanocny poniedziałek o godzinie 20:15 TVP 1 wyemituje pilotażowy odcinek 6. edycji show. Marta Manowska po raz kolejny ruszyła na wyprawę po Polsce, aby spotkać się z rolnikami, którzy marzą o znalezieniu miłości na całe życie. Co wynikło z ich rozmów? Przekonamy się o tym już niedługo!

Zapowiedź 6. edycji "Rolnik szuka żony"

W wielkanocny poniedziałek Marta Manowska przedstawi nam kolejnych śmiałków, którzy zgłosili się do programu, aby znaleźć miłość. Nie wszyscy jednak dostaną się do show. Wszystko zależy od tego, ile listów napłynie do nich od widzów, których serca poruszą. W pilotażowym odcinku prezentowane są bowiem jedynie wizytówki rolników. Kto z nich otrzyma najwięcej listów? Tego dowiemy się dopiero jesienią, kiedy TVP 1 wyemituje 6. edycję "Rolnika".

W internecie pojawił się już zwiastun 6. edycji programu "Rolnik szuka żony". Widzowie mogą się przyjrzeć pierwszym uczestnikom show. Reakcja internautów? Większość z nich nie może się już doczekać poniedziałkowego odcinka!

- Już wieczór jest zaplanowany ???? - Czekam z niecierpliwością ???????? - Może jakaś sexy rolniczka będzie? - piszą internauci.

Wy również czekacie na najnowszy odcinek "Rolnik szuka żony 6"?

Marta Manowska ma za sobą godziny długich rozmów

