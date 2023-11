Fani programu "Rolnik szuka żony" odliczają dni do premiery nowej edycji ich ulubionego show. Jak co roku w Wielkanoc zobaczymy pilotażowy odcinek hitu TVP1. Zostaną w nim zaprezentowane wizytówki osób, do których będzie można wysyłać swoje listy. Marta Manowska wyruszyła właśnie w podróż po całej Polsce w poszukiwaniu nowych bohaterów "Rolnika". Prowadząca show TVP pochwaliła się pierwszymi zdjęciami z planu.

Marta Manowska na planie "Rolnik szuka żony 6"

Przed Martą Manowską kilka tygodni emocjonujących podróży. Prowadząca jako pierwsza pozna osoby, które marzą o tym, aby znaleźć wielką miłość. Ma im w tym pomóc program "Rolnik szuka żony". Już w święta przekonamy się, kim są rolnicy, którzy zdecydowali się wziąć udział w castingach. Tuż po tym, jak telewizja pokaże ich wizytówki, zainteresowane osoby będą mogły napisać do nich list. Do programu wejdzie pięciu rolników, którzy otrzymają największą ilość korespondencji.

Marta Manowska pochwaliła się na Instagramie zdjęciem, które zostało zrobione tuż przed podróżą do pierwszego z rolników. Prowadząca show jest pełna nadziei i wierzy w to, że po raz kolejny uda jej się pomóc innym w znalezieniu miłości.

Jeszcze ciężko mi w to uwierzyć, ale właśnie jadę poznać pierwszego bohatera. Zaczynamy 6 !!!!!!!! (kiedy to minęło) edycję programu @rolnikszukazonytvp Bus moim domem na najbliższe tygodnie! - napisała Marta Manowska.

Marta Manowska jest w swoim żywiole

