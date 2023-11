Pytania w teleturnieju "Milionerzy", który wrócił na antenę TVN, nie przestają nas zaskakiwać. I już nawet nie chodzi o pytania dotyczące znanych osób, takich jak Jarosław Kaczyński, Anita Werner czy Małgorzata Rozenek. Ostatnio wszystkich rozbawiło pytanie o rymowankę dla dzieci czy też o rosół, z którym ciężko było poradzić sobie uczestnikowi "Milionerów". Głośno było też o pytaniu o język w korporacji :). Tym razem również padło w "Milionerach" zabawne pytanie. Jakie?

Reklama

Anioł morski wśród obelg to: A: raszpla B: paszczur C: lampucera D: paszczak

Magdalena z Opola, która usłyszała to pytanie od Huberta Urbańskiego, nie znała poprawnej odpowiedzi na nie, dlatego skorzystała z koła ratunkowego "Telefon do przyjaciela" i zadzwoniła do swojej mamy. Jej mama niestety nie była zbyt pomocna, bo sama nie znała poprawnej odpowiedzi. W końcu uczestniczka zaznaczyła odpowiedź C - lampucera, co zasugerowała jej mama. Poprawna odpowiedź to oczywiście A - raszpla, dlatego uczestniczka nie wygrała 75 tysięcy złotych i opuściła studio z czekiem na 40 tysięcy złotych.

ZOBACZ: "Milionerzy": Uczestnik nie znał odpowiedzi na banalne pytanie o rosół. Poprosił o koło ratunkowe!

Oglądacie "Milionerów"?

TVN/x-news

Reklama

W show padają często zaskakujące pytania :)