Kolejna wpadka w "Milionerach"! Tym razem w grze wziął udział Remigiusz Jaśkiewicz, który w pytaniu eliminacyjnym bez problemu pokonał konkurencję, bezbłędnie i błyskawicznie typując wszystkie serialowe pary z "Przyjaciół", "Seksu w wielkim mieście", "House of Cards" oraz "Simpsonów". Nikt się więc nie spodziewał, że uczestnik odpadnie tak szybko i to przez pytanie o dziecięcą rymowankę. Nigdy nie uwierzycie, co odpowiedział!

"Milionerzy" - to pytanie zaskoczyło Remigiusza!

Remigiusz Jaśkiewicz otrzymał nietypowy zestaw pytań. Na początek musiał zdecydować, jaki kształt ma rolka papieru toaletowego! To na szczęście nie stanowiło dla niego problemu, gorzej było z kolejnym pytaniem...

Uczestnik musiał dokończyć rymowankę dla dzieci.

Opowiem ci bajkę, jak kot palił fajkę, a kocica... A: kocięta zaś skręta B: w fifce, byle dalej od nosa C: upaliła kawał nosa D: te koty zeszły z drogi cnoty

Mogłoby się wydawać, że każdy kojarzy tę rymowankę z dzieciństwa. Nic bardziej mylnego! Remigiusz zaznaczył odpowiedź A, choć wszyscy wiedzą, że prawidłową odpowiedzią była odpowiedź C.

Znaliście odpowiedź?

