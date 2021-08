Z "The Voice of Poland" znikają kolejne gwiazdy! Kogo zabraknie w nowej edycji show?

Będą zmiany wśród prowadzących program TVP! Media podały nazwiska gwiazd, które nie pojawią się w dwunastej edycji "The Voice of Poland".

Kolejne zmiany w "The Voice of Poland"! Już za kilka tygodni ruszy najnowsza, dwunasta edycja uwielbianego przez widzów programu. Jak już wiemy, w muzycznym talent show tym razem nie pojawią się Edyta Górniak i Michał Szpak, a w jury zobaczymy Justynę Steczkowską, Sylwię Grzeszczak, Tomsona i Barona z zespołu "Afromental" oraz Marka Piekarczyka. Teraz okazuje się w kolejnej odsłonie "The Voice of Poland" szykują się również zmiany w ekipie prowadzących program!

Znikają prowadzący "The Voice of Poland"

Już wkrótce ruszy jesienna ramówka TVP a w niej najnowsza edycja "The Voice of Poland". Poprzednią odsłonę programu prowadzili Tomasz Kammel, Maciej Musiał oraz Adam Zdrójkowski i Małgorzata Tomaszewska. Niestety, według doniesień portalu wirtualnemedia.pl w dwunastej edycji z pewnością zabraknie dwóch prowadzących, którzy ponoć pożegnali się z "The Voice of Poland".

Kogo nie zobaczymy w dwunastej edycji "The Voice of Poland"?

Natasza Młudzik / Jan Bogacz / TVP

Producenci jeszcze nie zdradzili, kto poprowadzi dwunastą edycję "The Voice of Poland", ale według najnowszych doniesień portalu wirtualnemedia.pl wiadomo już, że w programie nie pojawią się Maciej Musiał i Adam Zdrójkowski!

Natasza Młudzik / Jan Bogacz / TVP

Portal informuje przy okazji, że dwunasta edycja "The Voice of Poland" rozpocznie się dokładnie 11 września i będzie emitowana w soboty o godzinie 20.00. Program będzie pokazywany na antenie Telewizyjnej Dwójki.

Żałujecie, że w "The Voice of Poland" zabraknie Macieja Musiała i Adama Zdrójkowskiego?

Zobacz także: Maciej Musiał przeszedł metamorfozę! Jak dzisiaj wygląda gwiazda "Rodzinki.pl"? Koniec z długimi włosami?