Kolejna edycja "Tańca z gwiazdami" już we wrześniu! Poznaliśmy nazwiska wszystkich uczestników i już teraz wiadomo, że rywalizacja będzie zacięta. Co więcej gwiazdy w 10. edycji budzą wielkie zainteresowanie fanów programu, a to wróży mu ogromny sukces! Produkcja do tej pory nie zdradziła, z kim zatańczą uczestnicy, ale niektóre gwiazdy już mają zwoje typy! Zobaczcie, z kim chciałaby zatańczyć Sandra Kubicka, a z kim Joanna Lazer. Co więcej Reni Jusis zdradziła pewien sekret o wszystkich trenerach!

Z kim chciałyby zatańczyć uczestniczki "Tańca z gwiazdami"?

W 10. edycji "Tańca z gwiazdami" nazwiska tanecznych partnerów gwiazd są wyjątkowo długo trzymane w sekrecie. Już powstają sesje do programu, a uczestnicy jeszcze nie wiedzą z kim zatańczą na parkiecie. To dla nich kluczowe, bo nie wszyscy trenerzy są tacy sami i mają różne podejście do nauki.

Sandra Kubicka zdradziła w nagraniu opublikowanym na Instagramie, że jej partner musi ja motywować i dyscyplinować:

Mój partner będzie musiał mieć ogromną cierpliwość. Ja jestem takim małym złośnikiem i szybko się denerwuje, jeżeli czegoś nie potrafię. Mam nadzieję, że będzie miał złotą cierpliwość i zmusi mnie do dyscypliny. - wyznała modelka

Z kolei Reni Jusis postawiła zupełnie inny warunek dotyczący tanecznego partnera:

Kiedy zgodziłam się przyjąć zaproszenie do "Tańca z gwiazdami" poprosiłam, aby mój partner był bardzo łagodny i przypadkiem nie wpadł na pomysł, żeby na mnie krzyczeć - powiedziała artystka.

Gwiazda przy okazji zdradziła jedną z tajemnic tanecznego show i powiedziała, jacy podczas treningów są tancerze!

Dowiedziałam się od koleżanek, że przecież wszyscy partnerzy krzyczą i mam nadzieję, że to był jakiś żart - wyznała Reni Jusis.

Jaki powinien być partner Joanny Lazer w "Tańcu z gwiazdami"?

Wokalistka "Red Lips" z kolei chce, aby jej partner taneczny był od niej wyższy. Czyżby chodziło jej o Rafała Maseraka?

Powinien być przede wszystkim wysoki. Myślę, że wtedy będę się czuła przy nim tak kobieco. (...) Zawsze podobała mi się proporcja, kiedy jest dużo wyższy partner. -powiedziała Joanna Lazer.

Sądzicie, że produkcja sprosta tym wszystkim oczekiwaniom?

W 10. edycji zobaczymy też Damiana Kordasa i Magdę Beredę

