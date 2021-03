Z "Hotelu Paradise 3" odpadł kolejny uczestnik! Bibi nie wybaczy tego Kamilowi: "Wyrzucę go!"

Choć Kamil dopiero co pojawił się w "Hotelu Paradise 3" już zaszedł za skórę pozostałym uczestnikom i wiele wskazuje na to, że teraz to on będzie miał pod górkę. Poprzednio Klaudia El Dursi oznajmiła, że to on i Sara będę mogli wytypować po jednej osobie, która ich zdaniem nie zasługuje na pobyt w programie. Kiedy doszło do momentu eliminacji, Bibi nie była w stanie powstrzymać łez. Zachowanie Kamila rozwścieczyło uczestników, a Bogusia już zapowiedziała, że postara się wyrzucić go przy pierwszej lepszej okazji.

"Hotel Paradise 3": Kamil zadecydował, kto opuści program

Już nie raz mogliśmy przekonać się, że kiedy do rajskiego hotelu trafia nowych uczestnik, jest on w stanie bardzo zamieszać. Wygląda jednak na to, że Kamil przebił wszystko. Choć na początku postanowił zdobyć serce Nathali, podczas Puszki Pandory oznajmił, że nie będzie ingerował w jej relacje z Marcinem. Jak się okazuje, upatrzył sobie już dwie inne dziewczyny.

Bibi twoje spojrzenie to jest taki fire, no i Lui - oznajmił, kiedy został zapytany o to, kto mu się podoba.

Choć mina Bibi sugerowała, że ten komplement bardzo jej się spodobał, nie przypuszczała, że może ona doprowadzić do takiego biegu zdarzeń. Klaudia El Dursi, zwołała uczestników na plażę, gdzie Sara i Kamil mieli przestawić swoje wybory. Nowa uczestniczka nieoczekiwanie postawiła na... własnego partnera, czyli Maurycego, a Kamil postanowił wyeliminować swojego największego rywala - Simona!

Jedyna możliwa opcja nawiązania relacji z Bibi nastąpi wtedy, kiedy Simon odpadnie z programu. Lubię ryzyko - oznajmił.

Nieoczekiwanie sprawy potoczyły się zupełnie nie po jego myśli, okazało się bowiem, że ostateczna decyzja należy do pozostałych uczestników. Za wyrzuceniem Simona z programu zagłosowała jedynie Luiza, co spowodowało, że to Maurycy opuścił "Hotel Paradise 3". Kiedy Jednak Simon musiał wyjść przed szereg i czekać na werdykt, Bogusia nie była w stanie ukryć emocji. W oczach dziewczyny natychmiast pojawiły się łzy, a fakt, że Kamil w ostatniej chwili zmienił zdanie i koniec końców postawił krzyżyk na Maurcym jeszcze bardziej rozzłościła uczestników.

- Pokazał, że jednak zmienia zdanie pod wpływem nas i to było słabe - stwierdziła rozczarowana Ola. - To było bardzo, bardzo słabe. Stracił u mnie szacunek - ocenił Simon. - Przy pierwszej lepszej okazji wyrzucę go! - powiedziała Bogusia, która przyznała, że przez moment poczuła rozpacz i złamane serce.

Czy Kamil nauczy się na błędach, czy może Bibi zrobi wszystko, by już nie miał ku temu okazji?

Kamil zdecydowanie musi się postarać, by odbudować zaufanie wśród uczestników. To co zrobił Bibi i Simonowi, a także jego nagła zmiana zdania, zdecydowanie im się nie spodobała.

Bibi nie ukrywa, że teraz to ona zrobi wszystko, by pozbyć się Kamila z programu.

Decyzją uczestników "Hotel Paradise 3" opuścił Maurycy.