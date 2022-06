Zagraniczne media przekazały bardzo smutną informację. Nie żyje Fatima Ali, gwiazda amerykańskiej edycji programu "Top Chef. Kucharka miała zaledwie 29 lat! Fatima Ali była uczestniczką piętnastej serii kulinarnego show i zyskała ogromną popularność. Niestety, po zakończeniu programu kobieta dowiedziała się, że choruje na nowotwór kości barkowej. I choć w połowie 2018 roku przekazała swoim fanom świetne wiadomości, że dzięki operacji i chemioterapii udało się jej pokonać raka, to już kilka miesięcy później nastąpił nawrót choroby. Nie żyje gwiazda amerykańskiego "Top Chefa" Fatima Ali zaledwie kilkanaście dni temu prosiła internautów o wsparcie i modlitwę. Niestety, teraz okazuje się, że gwiazda amerykańskiego "Top Chefa" zmarła 25 stycznia. Informacje o jej śmierci potwierdziła stacja, która emituje kulinarne show. Jesteśmy głęboko zasmuceni faktem, że Fatima Ali przegrała swoją dzielną walkę z rakiem. Myślami jesteśmy teraz z jej rodziną i przyjaciółmi. Ludzie nie tylko pokochali jej kuchnię, ale także jej osobowość i serce. Mamy nadzieję, że piękne wspomnienia z nią związane dadzą pocieszenie każdemu, kto znał ją i kochał- napisali w oświadczeniu opublikowanym na łamach magazynu "People". Zobaczcie ostatnie zdjęcie opublikowane przez Fatimę Ali. Zobacz także: Znana dziennikarka zostawiła piękny prezent dla swojego synka! Zażartowała też ze swojego pogrzebu! Fatima Ali nie żyje. Wyświetl ten post na Instagramie. I know it’s been ages since I posted and most may have figured out why. I’m sick and unfortunately I’m getting sicker. Right now all I need are prayers; prayers that are simple. I hope, because a wish...