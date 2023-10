Jesienią na antenie TVP 2 pojawi się nowy program - "You Can Dance. Nowa generacja", w którym będą brały udział tanecznie uzdolnione dzieci. W wersji dla dorosłych show było emitowane lata temu w TVN - oba te programy łączy Agustin Egurrola! Jakie różnice widzie między wersjami "You Can Dance" w TVP a w TVN? Zobaczcie!

Agustin Egurrola o jurorach "You Can Dance": "Tu będą tylko profesjonaliści"

W stacji TVN w jury programu obok Agustina zasiadali m.in. Weronika Marczuk, Anna Mucha czy Kinga Rusin. W TVP - będą to tancerka Klaudia Antos, choreograf Misha Kostrzewski (a prywatnie brat Małgorzaty Rozenek) oraz oczywiście Egurrola! W rozmowie z Party.pl zdradził:

Tu będą tylko profesjonaliści [...] To nie jest szpila. To nowy pomysł na jurorów - wszyscy mają historię, wszyscy mają dorobek. To coś absolutnie nowego - sami zawodowcy, a przed nimi dzieciaki, też zawodowcy - mówił Agustin.

Jak ocenia zaś Klaudię i Mishę? Jaki ma z nimi kontakt? Posłuchajcie rozmowy z Agustinem!

