Roksana Węgiel i Kevin Mglej byli gwiazdami 8. odcinka "Tańca z Gwiazdami". Na gościnny występ Kevina czekali wszyscy. Ich tango jest szeroko komentowane w sieci. Jedna z fanek przyznała, że "wystraszyła się okropnie" momentu, w którym Kevin "rzucił Roxie na podłogę". Roksana Węgiel od razu odpowiedziała na ten komentarz.

Roksana Węgiel o tańcu Kevina Mgleja w "Tańcu z Gwiazdami"

Roksana Węgiel nie miała wątpliwości na temat tego, kogo wybierze do specjalnego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Z kolei Kevin Mglej martwił się, czy nie zawiedzie ukochanej. Roxie zapewniała, że będzie z niego dumna bez względu na to, jak mu pójdzie na parkiecie. Okazało się, że nie było się czym martwić, a ukochany gwiazdy zdobył same komplementy od jurorów. Węgiel, Mglej i Kassin zdobyli kolejne "cztery dziesiątki" i zdecydowanie mieli co świętować. Tym razem Kevin nie siedział w cieniu, a był gwiazdą odcinka. Roksana Węgiel i Kevin Mglej nie szczędzili sobie czułości na planie. Widzowie byli pod wrażeniem ich emocjonalnego tanga, do tego stopnia, że wokalistka postanowiła odpowiedzieć na niektóre komentarze.

Wystraszyłam się okropnie, kiedy Kevin rzucił Roxie na podłogę... Zrobił to z taką pasją, że aż mnie wszystko zabolało - napisała jedna z widzek.

Nie ona jedna. Inna z fanek na temat tańca Kevina Mgleja i Roxie Węgiel w "Tańcu z Gwiazdami" napisała:

Też miałam takie odczucie, aż mnie ruszyło. Ale pięknie całość wygląda

Roksana Węgiel uspokoiła jednak wszystkich:

Wszystko pod kontrolą

Nooo wiem, że to pod kontrolowane ale wyglądało mooocno - odpowiedziała jej fanka.

Kevin Mglej nie zawiódł Roksany Węgiel w "Tańcu z Gwiazdami" a jednocześnie utarł nosa tym, którzy nie wierzyli w jego umiejętności. Wielu widzów przyznało, że podchodziło do jego tańca sceptycznie, jednak muszą oddać mu honor. Jeden komentarz szczególnie przykuł uwagę Roksany Węgiel:

Ogromny szacun dla Kevina! Myślę, że dzisiaj udowodnił tym wszystkim, co nie wierzyli, co potrafi - napisała fanka.

Totalnie - skwitowała Roksana Węgiel.

