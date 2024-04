Czegoś takiego w "Love Island" jeszcze nie było. Widzowie przecierają oczy ze zdumienia. Okazuje się, że jedna z par zakpiła sobie nie tylko z fanów formatu, który obdarzyli ją zaufaniem ale także z produkcji oraz uczestników, odstawiając ustawkę. W niedzielnym odcinku "Love Island" odpadła więc nie tylko jedna ale dwie pary. Nicole i Mateusz złamali regulamin programu.

Reklama

Nicole i Mateusz z "Love Island" okłamali wszystkich. Zostali wyrzuceni z programu

Finał "Love Island" już za tydzień. Teoretycznie w grze powinny pozostać pary, które nie tylko mają największą szansę na miłość ale również te, które zdobyły największą sympatię widzów. Tego, co wydarzyło się podczas ostatniego "kręgu ognia" będzie komentowane jeszcze przez długi czas. Okazuje się, że jedna z par zakpiła sobie z zasad programu i ukryła ustawkę. Wszystkiego dowiedziała się jednak produkcja i postanowiła dyscyplinarnie wyrzucić uczestników z programu.

W trakcie trwania programu widzowie "Love Island" zobaczyli rozmowę Mateusza z Rafałem, w którym zapewniał go, że Nicole poznał się niedawno na "szybkich randkach", ale zamienili tylko kilka zdań i szybko ją odrzucił. Do niezręcznej konfrontacji doszło jednak podczas "kręgu ognia". Karolina Gilon postanowiła skonfrontować Nicole i Mateusza, pytając wprost czy nie skrywają żadnych tajemnic. Na przeczącą odpowiedź drążyła dalej:

Słyszałam Mateusz Twoją rozmowę. W busie. Dalej nie?

O to samo zapytała Dana, bo to właśnie z nim rozmawiał Mateusz.

Jakie relacje łączyły Ciebie i Nicole przed programem?

Żadne

A o czym rozmawialiście na Instagramie?

Nie wiem, o czym mielibyśmy rozmawiać.

Nicole z "Love Island" tłumaczyła, że poznała Mateusza na "speed datingach" o których mówili w programie.

Zobacz także

A później? Może mieliście jakiś plan?

Oboje zaprzeczali. Karolina Gilon postanowiła podpytać Dana, bo to właśnie jego rozmowę z Mateuszem podsłuchała produkcja.

No ja nie powiedziałem nic, co by wskazywało na to, jakbyśmy mieli jakąś relację wcześniej. - tłumaczył się Mateusz.

Dan, zgadza się? - dociskała Karolina Gilon.

Ja się nie odzywam, słyszeliście po prostu, co było.

Karolina Glion sama postanowiła przedstawić uczestnikom, co zrobili Mateusz i Nicole:

Mateusz, powiedziałeś Danowi, że się umówiliście z Nicole.

Gdy dalej próbował zaprzeczać, dodała:

Chcecie powiedzieć, jak było przed programem? Czy macie odwagę?

Nicole i Mateusz oszukali widzów i uczestników "Love Island". Uczestniczka się tłumaczy

Nicole z "Love Island" czuła się zakłopotana podczas kontrontacji, próbowała się wytłumaczyć przed wszystkimi:

Z mojej perspektywy nie było tak, że wiedzieliśmy o że będziemy razem do końca.

Czy wiedzieliście oboje, że idziecie razem do programu?, Czy powiedziałaś Mateuszowi, że będziesz w programie? - dopytywała Karolina Gilon.

No dobra, no to tak.

Instagram @loveislandwyspamilosci

Mateusz próbował przekonać wszystkich, łącznie z Danem, że rozmowa, która odbyła się w busie dotyczyła Casa Amor. Dan ostatecznie nie wytrzymał:

Powiedziałeś mi, że zgadaliście się z Nicole. myślałeś, że będziecie razem, nie było Nicole, to wziąłeś Oliwie na przeczekanie.

Nicole tłumaczyła:

Z mojej perspektywy to było inaczej, nie wiem co Mati powiedział. To nie było nic udawane z mojej strony.

Instagram @loveislandwyspamilosci

Nicole i Mateusz zostali wyrzuceni z "Love Island"

To co zrobili Nicole i Mateusz, skutkuje wydaleniem ich z "Love Island" zaledwie tydzień przed finałem:

Nicole i Mateusz za złamanie regulaminu musicie opuścić Wyspę Miłości.

Dla mnie to nie było złamanie regulaminu. A dobra nic nie będę mówić. - denerwowała się Nicole.

Ostatecznie postanowili powiedzieć prawdę jak było. Czy Nicole i Mateusz faktycznie oszukali widzów "Love Island"?

Miejmy to z głowy

Napisałem do Nicole, rozmawialiśmy chwile. Przed wylotem napisała do mnie parę wiadomości, no wiedziałem, że tu będzie przed wylotem.

Z mojej perspektywy ja robiłam wszystko to to czułam na pewno nie było sytuacji. ze obiecywałam matiemu uczucia. To dziwna sytuacja. - mówiła Nicole.

A co z Mateuszem?

Ja jeśli miałbym od siebie coś dodać to, to co powiedziałem Danowi mogło być pod wpływem chwili, niezrozumienia, a na pewno to co kierowałem w stosunku do Nicoli było dla mnie szczere. Ryzykowałem, nikt tak naprawdę nie wiedział, co mogło się wydarzyć.

Zobacz także: Fani gorzko o Wiktorii z "Love Island": "Chciała na złość zrobić Adrianowi, a wpadła z deszczu pod rynnę"

Mat. prasowe Love Island

Reklama

To nie pierwszy raz, kiedy w "Love Island" dochodzi do skandalu. W 6. edycji Daniel wysyłał swojej partnerce potajemne sygnały z "Wyspy Miłości". Produkcja również i w tamtym przypadku dowiedziała się o kłamstwach uczestnika, a z prawdą skonfrontowała go sama Karolina Gilon. Ostatecznie to pozostali uczestnicy mieli zdecydować czy Daniel zasługuje na to, by po tym, jak był nieszczery, mógł zostać dalej w "Love Island". Ostatecznie oburzony uczestnik sam opuścił program.