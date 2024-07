Roast Michała Szpaka hitem TVN! Okazuje się, że kontrowersyjne show z udziałem artysty przyciągnęło przed telewizory 1,32 mln osób, dzięki czemu w czasie emisji roastu stacja była zdecydowanym liderem na rynku telewizyjnym. Według informacji portalu wirtualnemedia.pl na drugim miejscu znalazł się Polsat, który oglądało ponad 725 tysięcy widzów. Trzecie miejsce zajęła Telewizyjna Jedynka z wynikiem ponad 655 tysięcy widzów. Ranking zamyka Dwójka, którą w czasie nadawania roastu wybrało nieco ponad 356 tysięcy osób.

Jednak roast Michała Szpaka obejrzało o 380 tysięcy mniej widzów niż pierwszą odsłonę kontrowersyjnego show, którego głównym bohaterem był wówczas Kuba Wojewódzki.

Zobacz także: Już jest pełna wersja "Roastu Kuby". Było jeszcze ostrzej! O Renacie: "Nakoksowany wieszak" (18+)

Michał Szpak w Dzień Dobry TVN przyznał kilka dni temu, że ku jego zdziwieniu, było bardzo spokojnie. Artysta zdradził jednak, że w programie usłyszał żart, który bardzo go zabolał. Okazuje się, że chodziło o słowa Huberta Urbańskiego, który mówił, że muzyka Szpaka do "ch... jest nie podobna".

To był chyba najgorszy moment dla mnie w programie, kiedy rzeczywiście ktoś dotyka takiej sfery swojego prywatnego poglądu na jakiś temat. No bo komuś się może nie podobać czyjaś muzyka i nie musi. I tutaj rzeczywiście takie rzeczy mogą zaboleć, ale tak jest. To są gusta. Ktoś lubi taką muzę, ktoś inny hard rock. W związku z tym, nie będę z tym polemizował. Po prostu musiałem się z tym pogodzić, że będąc na roaście, będą dotykać różnych sfer mojego życia i ja muszę to przyjąć. Muszę to przyjąć z godnością i z uśmiechem, jeśli trzeba, Michał Szpak zdradził w DDTVN.