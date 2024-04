W niedzielę, 7 kwietnia wszystkie pary rozgrzały parkiet "Tańca z Gwiazdami" niemal do czerwoności, jednak wg zasad z programem musiał pożegnać się jeden z duetów. Tym razem padło na Aleksandra Mackiewicza i Izabelę Skierską! Jak zareagowali na finalną decyzję widzów?

Dopiero teraz dociera do mnie, co się w ogóle tutaj wydarzyło - mówił wyraźnie zmieszany Mackiewicz.

Aleksander Mackiewicz i Izabela Skierska odpadli z "Tańca z Gwiazdami"

Z każdym kolejnym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" emocji zdecydowanie przybywa: odczuwają to nie tylko widzowie, ale też same pary. Niestety, nie wszyscy zgadzają się z decyzją, którą podjęto w ostatnim odcinku: z programem pożegnał się Aleksander Mackiewicz, a Dagmara Kaźmierska tańczy dalej - mimo bardzo niskich not od jury.

Po zakończeniu odcinka "Tańca z Gwiazdami" w sieci dosłownie zawrzało! A jak na taki obrót spraw zareagowała para, która musiała opuścić program? Izabela Skierska nie kryła zaskoczenia:

Ja się troszkę nie spodziewałam, bo czułam, że to był nasz najlepszy występ, ale to nie do końca o to chodzi w tym programie, że najlepszy występ jest najlepszym występem... - skomentowała Izabela Skierska.

O komentarz pokusił się też Aleksander Mackiewicz, który przyznał, że ciężko mu pojąć to, co się wydarzyło w odcinku na żywo:

Dopiero teraz do mnie to dociera - nie to, że odpadliśmy, ale to, co się w ogóle tutaj wydarzyło - dodał Aleksander Mackiewicz.

Nie wiadomo, czy wypowiedzi Mackiewicza i Skierskiej odnosiły się jedynie do tańca - który, jak sami przyznali i co pokazały noty jurorów - był znakomity. Czy postanowili wbić małą szpilkę Dagmarze Kaźmierskiej, która pozostała w programie?

Nie ulega wątpliwości, że para maksymalnie wykorzystała czas w programie i wiele się nauczyła, a całą sytuację podsumowuje optymistycznie:

Mieliśmy swój czas i myślę, ze wykorzystaliśmy go maksymalnie - podsumował Mackiewicz.

A Wy, co sądzicie o takim obrocie spraw w "Tańcu z Gwiazdami"? Przypomnijmy, że jeszcze przed niedzielnym odcinkiem pojawiały się głosy, że to Dagmara Kaźmierska powinna zrezygnować z dalszego udziału w show!

