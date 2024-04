Za nami 6. odcinek "Tańca z Gwiazdami", w którym odpadli Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska. W studiu, tuż po werdykcie odczytanym przez prowadzących nastała wymowna cisza, a następnie widzowie zaczęli buczeć! Wszyscy byli zaskoczeni takim obrotem spraw, a reakcja Kaźmierskiej nie pozostawiła złudzeń!

Reklama

Mackiewicz odpada, Kaźmierska przechodzi dalej. Werdykt widzów "Tańca z Gwiazdami"

Dagmara Kaźmierska, głosami widzów i jurorów, zatańczy w 7. odcinku tanecznego show, jednak część fanów nie pozostawia na niej suchej nitki. Dlaczego? Z programem pożegnał się aktor Aleks Mackiewicz, który był faworytem widzów "Tańca z Gwiazdami". Niemal od samego początku otrzymywał wysokie noty od jurorów, nie inaczej było w niedzielnym odcinku, kiedy za sambę otrzymał aż 38 punktów. Niestety, otrzymał zbyt małą ilość esemesów, dlatego też musiał pożegnać się z show. W sieci niemal od razu wybuchła afera!

Mimo tego, że Kaźmierska ma za sobą wielu fanów, którzy konsekwentnie oddają na nią głosy to nikt nie wierzył, że "królowa życia" dotrze tak daleko. Po ogłoszeniu wyników Dagmara Kaźmierska była w ogromnym szoku i nie mogła uwierzyć, że to ona pozostaje w grze! Nie tylko Kaźmierska była zaskoczona takim obrotem sprawy... Po wyczytaniu jej nazwiska w studiu zapanowała cisza, a jurorom odebrało mowę. Po chwili cała widownia zaczęła "buczeć", co pokazało tylko, że są rozczarowani i rozgoryczeni takim werdyktem. Zdziwiony był sam Aleks Mackiewicz, który zapewne nie spodziewał się, że to on dziś opuści program.

Nie jest tajemnicą, że Dagmara Kaźmierska odbiega umiejętnościami tanecznymi od pozostałych uczestników, ale za to dostarcza widzom wiele radości i szczęścia swoim podejściem do życia oraz otwartością. Kaźmierska zyskała ich sympatię i dzięki temu nadal może doskonalić swoje umiejętności taneczne pod okiem Marcina Hakiela.

W sieci rozpętała się już niemała burza, a internauci nie pozostawiają suchej nitki zarówno na Dagmarze, jak i na produkcji programu:

Zobacz także

Jaja sobie robicie, kto inny powinien odpaść i każdy dobrze wie kto

Niesprawiedliwość to mało powiedziane. Żenujące produkcjo - czytamy.

Choć Dagmara Kaźmierska wciąż jest nisko oceniana przez jurorów, zwłaszcza przez Iwonę Pavlović, tuż po zakończeniu odcinka panie chętnie pozowały razem do zdjęć.

Piotr Hukalo/East News

Za tydzień zobaczymy już jedynie 6 par, a wśród nich ulubienicę widzów Roksanę Węgiel. Jesteście zaskoczeni takim werdyktem?

Reklama

Zobacz także: Syn Kaźmierskiej wbiegł na scenę "TzG": "Iwonka z takimi nogami by kroku nie zrobiła"

AKPA