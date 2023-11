Justyna z czwartej edycji "Rolnik szuka żony" wzbudza ogromne emocje! Temperamentna florystka z Warszawy jest zdeterminowana, by zdobyć serce Karola. W ostatnio odcinku posunęła się nawet do małej sceny zazdrości, za co spotkał ją hejt ze strony internautów. Nie wszystkim widzom programu spodobało się zachowanie Justyny. W sieci aż zaroiło się od negatywnych wpisów na temat potencjalnej wybranki serca Karola.

Justyna z "Rolnik szuka żony" zabrała głos na ten temat! Jej odpowiedź na hejt dowodzi, że ta dziewczyna ma charakter!

Justyna do była faworytką Karola na początku programu. Jednak ich relacje nieco się zmieniły... Jaki będzie finał?

Justyna ma charakter i nie boi się go pokazać! :) Internetowy hejt jej nie przestraszy. :)