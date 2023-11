Mamy zwiastun kolejnego odcinka programu "Rolnik szuka żony"! Już w najbliższą niedzielę fani zobaczą nową odsłonę wielkiego hitu TVP, w którym rolnicy poszukują idealnej kandydatki na żonę. Po kilku dniach spędzonych w domach rolników i rolniczki, kandydaci i kandydatki będą mieli okazję poznać przyjaciół i dalszą rodzinę Karola, Mikołaja, Piotra, Małgorzaty i Zbyszka. Patrząc na zwiastun nowego odcinka jesteśmy pewni, że w programie znów nie zabraknie wielkich emocji! Wygląda na to, że pomiędzy Justyną a Karolem dojdzie do bardzo zaskakującej sytuacji... Zobaczcie, co wydarzyło się w domu rolnika!

