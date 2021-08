Wraca "Rolnik szuka żony"! Kiedy premiera nowej edycji? Wiemy! 

Za nami zerowy odcinek "Rolnik szuka żony" , w którym mieliśmy okazję zobaczyć wizytówki uczestników. Teraz przyszedł czas na wysyłanie listów kandydatki i kandydatów, którzy chcieliby bliżej poznać rolniczki i rolników ósmej edycji. Po emisji programu część fanów "Rolnik szuka żony" zarzuciła rolnikom, że za bardzo w swoich oczekiwaniach skupiają się na atrakcyjności fizycznej: - Żeby Ci panowie naprawdę byli super przystojni ale wiele im brakuje do ideałów a wymagania mają... lalki dmuchane niech sobie kupię (idealne kształty) - A to kobiety przy nadwadze są gorsze, inne??? Każdy jest piękny na swój sposób uroda przemija pozostaje serce. - (...) to nie jest program dla puszystych kobiet. Może być niska, wysoka, z dzieckiem, starsza, młodsza, ale musi być szczupła! - Jeszcze mogli podać wymiary 90/60/90 - Od dziś ten program powinien nazywać się "Rolnik szuka szczupłej" - to tylko kilka z komentarzy po odcinku zerowym. Nie wszyscy są jednak tak sceptycznie nastawieni do oczekiwań rolników: - Tylko Ci rolnicy mają dosłownie "pięć minut"(gdyż tyle około trwają wizytówki), więc jest okazja podać swój wymarzony ideał. A że dla nich szczupła kobieta to ten właśnie ideał... - Myślę, że będzie to interesująca edycja ROLNIKA Powodzenia i zakochania życzę wszystkim wybranym do emisji uczestnikom - brzmią pozostałe komentarze. A wy jak oceniacie zerowy odcinek "Rolnik szuka żony"? Zobacz także: Poznaj uczestnika "Rolnik szuka żony" po fragmencie jego ciała! QUIZ tylko dla prawdziwych fanów Rolnicy mają rzeczywiście za duże wymagania dotyczące fizycznej atrakcyjności ich przyszłych kandydatek?...