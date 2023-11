Drugi odcinek programu "Rolnik szuka żony 6" za nami! W najnowszej odsłonie show TVP nie zabrakło wielkich emocji i wzruszeń - rolnicy po raz pierwszy spotkali się bowiem z wcześniej wybranymi kandydatkami. Jak już wiemy, do Waldemara przyjechało pięć pań. I choć tydzień wcześniej rolnik nie ukrywał, że nie jest zachwycony kobietami, które zdecydowały się do niego napisać, to spotkania przebiegały w miłej atmosferze.

Niestety, w pewnym momencie okazało się, że jedna z kobiet zaliczyła wpadkę! 43-letnia Wioletta przed kamerami przyznała, że pomyliła rolników i... źle zaadresowała swój list!

Internauci komentują zachowanie Wioletty

Okazuje się, że Wioletta, która znalazła się w gronie kadydatek Waldemara, wcale nie chciała do niego wysyłać listu! Kobieta przed kamerami zdradziła, że dopiero kiedy miała okazję spotkać się z rolnikiem zauważyła, że pomyliła go z Jakubem, którym była zainteresowana!

W telewizji była ich prezentacja, no i mi się właśnie ten Waldemar, znaczy Jakub co myślałam, że to jest Waldemar spodobał - mówiła Wiotta jeszcze przed spotkaniem z rolnikiem. - Dopiero tutaj, po przyjeździe coś się nie zgadzało, po prostu pomyliłam imiona. Powinnam do Jakuba, a napisałam do Waldemara.

Co ciekawe, Wioletta postanowiła, że nic nie powie Waldemarowi, żeby nie zrobić mu przykrości. To jednak nie koniec! Podczas spotkania w cztery oczy kobieta zapewniała, że to właśnie on wpadł jej w oko!

Spodobałeś mi się przede wszystkim. Wydałeś mi się taką osobą miłą, spokojną. To był jakiś spontan - powiedziała Wioletta.

Jak na zachowanie kobiety zareagowali internauci?

- Jej samozaparcie jest godne podziwu a jego mina na koñcu bezcenna historia o fasolce niczym wisienka na torcie

- Gość dostał najmniej listów i w tym jeden przez pomyłkę. ???? Życie przerosło kabaret,

- Haha, ta co się pomyliła i napisała list do Waldemara a chciała do Jakuba rozwaliła system ????????????

Zobaczcie fragment programu z udziałem Wioletty! Myślicie, że Waldemar zaprosi ją do swojego domu? Jak zareaguje, kiedy dowie się, że kobieta pomyliła się i później go oszukała?

Zaskakująca pomyłka w programie "Rolnik szuka żony".

Kobieta pomyliła Waldemara z Jakubem.

Czy Waldemar ją wybierze?

