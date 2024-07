2 z 8

Tym razem będzie to Roast Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka. Kuba napisał dziś na Instagramie:

#zapraszam#roast#krzysztofdiablowłodarczyk#biletynakabarety.pl#kubawojewodzki

Co na to fani Kuby Wojewódzkiego? Jedni są zadowoleni, że to właśnie bokser będzie miał swój roast, inni zastanawiają się, czy to dobry wybór bohatera.

Dla mnie za słaby psychicznie na takie grillowanie Będzie Pan miał o czym z nim rozmawiać? Zaproście Dawida Podsiadło do loży szyderców :) - piszą internauci.

Co o tym myślicie? Obejrzycie Roast Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka?

