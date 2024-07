Kuba Wojewódzki skomentował zachowanie Agnieszki Woźniak-Starak na gali Bestsellery Empiku. Niedawno odbyła się gala, na której zostali nagrodzeni polscy artyści. Na czerwonym dywanie pojawiła się też Agnieszka Woźniak-Starak z mężem, Piotrem Woźniakiem-Starakiem. Dziennikarka jest zachwycona płytą O.S.T.R, dlatego bardzo chciała posłuchać rapera na żywo. Na swoim Instagramie po gali dodała wpis pełen oburzenia, w którym wyznała, że nie została wpuszczona na galę. Podobno Agnieszka Woźniak-Starak zwlekała z wejściem na salę, bo udzielała wywiadów, dlatego gdy rozpoczęła się transmisja na żywo, organizatorzy odmówili jej wejścia na salę.

Fakt ten postanowił skomentować Kuba Wojewódzki. Co napisał w najnowszym wydaniu "Polityki"?

Rozdano Bestsellery Empiku. Jest to plebiscyt, w którym laureatami są ci, których dzieła najczęściej kupowali klienci sieci. Największym wydarzeniem tegorocznej gali był brak miejsca siedzącego dla Agnieszki Szulim. Reszta imprezy stała na normalnym poziomie.

Post Agnieszki Woźniak-Starak wzbudził wiele emocji. Pod wpisem pojawiło się wiele negatywnych komentarzy na temat zachowania dziennikarki. Później gwiazda zablokowała nawet komentarze na Instagramie, bo już miała dość hejtu na swój temat. Teraz do sprawy powrócił Kuba Wojewódzki, który jak zawsze ironicznie skomentował to, co działo się wokół tej całej sytuacji.

