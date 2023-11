3 z 9

W marcu zobaczymy również program "The Story Of My Life. Historia naszego życia", do którego Katarzyna Montgomery zaprosiła pary, które mają na tyle odwagi, by nie bać się spojrzeć wspólnie w odległą przyszłość. Gośćmi nowej produkcji Polsatu będą: Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan, Lenka i Jan Klimentovie, Dorota i Radek Liszewscy, Julia Wieniawa i Antek Królikowski oraz Dorota i Czesław Mozilowie. W każdym odcinku, najlepsi specjaliści od charakteryzacji odmienią ich wygląd, postarzając ich o kilkadziesiąt lat. A pod okiem prowadzącej program skonfrontują się z pytaniami, które skłonią do refleksji nie tylko ich samych, ale również widzów przed telewizorami.

Premiera – Piątek, 2 marca, ok. godz. 22:15 zaraz po „Tańcu z Gwiazdami”

