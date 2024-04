Wiktoria zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony" i jej wizytówka została, zaprezentowała w zerowym odcinku 11. edycji. 23-latka od razu wzbudziła spore emocje, bo jak się okazuje, zajmuje się pracą nie tylko na gospodarstwie, ale jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a nawet chciała zostać aktorką. Internauci nie do końca są przekonani, co do szczerych intencji rolniczki, tym bardziej że już wcześniej pojawiała się w "Pytaniu na śniadanie" i zna dwójkę popularnych uczestników "Rolnika".

Wiktoria z TikToka jest znajomą uczestników "Rolnika"

Wiktoria jest jedną z trzech rolniczek, które pojawiły się w zerowym odcinku 11. edycji programu. Jeszcze nie wiadomo, której z nich uda się wejść do kolejnej edycji programu, bo na listy od kandydatów produkcja czeka do 6 maja. Internauci nie mają wątpliwości, że młoda rolniczka otrzyma dużą ilość listów, choć nie do końca wierzą w to, że zależy jej na znalezieniu miłości, ale podejrzewają, że może chodzić o popularność. Fani show komentują:

Ciężko uwierzyć w szczere intencje

Może się mylę, ale wydaje mi się, że tu bardziej chodzi o parcie na szkło.

Młodziutka, ładna. Na bank ma powodzenie. Program ma być trampoliną do szołbizu i alternatywnego źródła dochodu, a nie sposobem na znalezienie miłości

Ja ją kojarzę... Ona kolegowała się z kimś z poprzednich edycji....

Okazuje się, że co do jednego internauci mieli rację i Wiktoria faktycznie zna innych uczestników programu "Rolnik szuka żony". Rolniczka wzięła już udział w "Pytaniu na śniadanie", gdzie razem z Kamilą rozmawiały z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim. Wtedy Wiktoria zdradziła, że chciała zostać aktorka i podeszła nawet do egzaminów w Akademii Teatralnej w Warszawie.

Kolejnym uczestnikiem, który nie ukrywa znajomości z Wiktorią Żmudą-Trzebiatowską jest Waldemar z 10. edycji "Rolnik szuka żony". Rolnik już teraz trzyma kciuki za dziewczynę i mocno jej kibicuje:

Akurat Wiktorię znam. Jest bardzo miła i sympatyczna. Trzymam za nią kciuki i bardzo jej kibicuję

Waldemar nawiązał też do krytyki, jaka po odcinku dotknęła 23-letnią Wiktorię i ma dla niej radę:

Zapowiedź nowego odcinka trwała raptem kilkadziesiąt sekund, a już wylewa się na Wiktorię hejt. Zarzucają jej, że chce się na programie wypromować. Niech będzie gotowa na krytykę, ale też nie przejmuje się opiniami osób, które jej nie znają. Niech na to uważa.