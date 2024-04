W 9. edycji miłosnego show "Love Island" nie brakowało burzliwych zwrotów akcji. Teraz Adrian z wyspy miłości w rozmowie z Party.pl postanowił odnieść się do sytuacji z Emi i wyjaśnić, jak wyglądało to z jego perspektywy. Uczestnik show uważa, że jego wybór "był szlachetny". A co jeszcze powiedział Adrian?

Adrian z "Love Island" szczerze o odrzuceniu Emi

Adrian z "Love Island" od początku programu był zauroczony Wiktorią, a po jakiś czasie wyznał jej nawet miłość. Ich sielankę przerwała eliminacja w wyniku której Wiki musiała pożegnać się z programem. Wtedy Adrian zainteresował się inną uczestniczką. Adrian wybrał Emi i od razu dał jej kosza, przez co uczestniczka postanowiła odejść z "Love Island". Teraz reporterka Party.pl postanowiła zapytać Adriana o tą sytuację. Jak przystojniak z "Love Island" ocenia swoje zachowanie wobec Emi?

Mój wybór nie był podłym zachowaniem. Był męskim, a nawet szlachetnym dlatego, że postawiłem ją na pierwszym miejscu, a nie siebie i dałem jej szanse. Szkoda, że nie wszyscy to zrozumieli. ocenił.

Uczestnik "Love Island" podkreślił, że uczucia do Emi się nie pojawiły i cały czas myślał o kimś innym.

Z Emi miałem dobrą relację, przyjacielską (...) Spróbowałem, ale uczucia się nie pojawiły, z tyłu głowy była ciągle Wiktoria. ocenił.

A co jeszcze Adrian powiedział w rozmowie z Party.pl? Przekonajcie się sami!

