Wiemy, kto zastąpi Marcelinę Zawadzką w roli prowadzącej "The Voice of Poland"! 

To już pewne: Marcelina Zawadzka żegna się z „The Voice of Poland” – zastąpi ją Małgorzata Tomaszewska. Jak sobie poradzi w nowej roli?

Już w sierpniu ruszają nagrania do 11. edycji „The Voice of Poland”. Jak ustalił „Flesz”, w muzycznym show TVP2 nie zobaczymy już Marceliny Zawadzkiej jako prowadzącej, a zastąpi ją Małgorzata Tomaszewska (31)!

– Kocham wyzwania, a rola prowadzącej „The Voice...” na pewno nim będzie – mówi „Fleszowi” Tomaszewska.

Do tej pory Małgorzata była współprowadzącą „Pytanie na śniadanie”, występowała też w „Dance Dance Dance” razem z redakcyjnym kolegą Aleksandrem Sikorą. Teraz czas na debiut w nowej roli.

– Nie ukrywam, stres jest. Każda produkcja rządzi się swoimi prawami, ale adrenalina, która zawsze się pojawia przy nowych projektach, jest bardzo przyjemna – mówi prezenterka.

Czy czegoś się obawia?

– Jestem bardzo wrażliwą i emocjonalną osobą. Najbardziej boję się... łez! A te na pewno się pojawią, bo na sto procent będę przeżywać stres uczestników – przyznaje Małgorzata.

Ale to nie koniec zmian w programie. Do jury „The Voice of Poland” do łączy Urszula Dudziak, z kolei jej miejsce w „The Voice Senior” zajmie Małgorzata Ostrowska.

Natasza Młudzik / Waldemar Kompała / TVP

