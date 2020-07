Nowa jurorka w "The Voice of Poland"! Przeszła z... innego formatu "The Voice!"

Urszula Dudziak została nową jurorką „The Voice of Poland”. Artystka przeszła z programu „The Voice Senior” i już niebawem zobaczymy ją w 11. edycji głównego formatu „The Voice”. Nagrania mają ruszyć już w sierpniu i wtedy zostanie przedstawiony pełny skład trenerski. Zobaczcie, co wokalistka mówi o swoim przejściu!

Urszula Dudziak zasiądzie w fotelu jurorskim „The Voice of Poland”!

Urszula Dudziak ma doświadczenie w roli jurora w programie muzycznym. W 2009 roku była trenerką w pierwszej edycji "The Voice Senior", a teraz pojawi się w „The Voice of Poland”. Jak podsumowała nowe wyzwanie? Jak traktuje swoją rolę w programie? Zobaczcie, co powiedziała...

Cieszę się bardzo z nowego wyzwania jakim jest „The Voice of Poland”. Seniorzy w „The Voice Senior” podchodzili do tego programu z dystansem, często z humorem i traktowali swoją obecność w tym programie jako wspaniałą przygodę. Śpiewająca młodzież inaczej traktuje udział w „The Voice of Poland”. Dla wielu jest to pragnienie spełnienia marzeń, zrobienia kariery i osiągnięcia życiowego sukcesu - mówi Urszula Dudziak.

Jaką trenerką będzie Urszula Dudziak?

Jedna z najsłynniejszych wokalistek jazzowych wyznaje szczerze, że zamierza dzielić się z uczestnikami programu muzycznego swoim doświadczeniem i dodaje, że planuje być wspierającym i życzliwym trenerem!

Widzę siebie w tym programie jako osobę, która mając doświadczenie może doradzić, a raczej pomóc w wyszlifowaniu talentu. Kocham ludzi, którzy śpiewają i wiem, że będę bardzo życzliwa uczestnikom tego programu - dodaje nowa trenerka 11. edycji „The Voice of Poland”.

Dobra decyzja? Kolejni jurorzy zostaną przedstawieni wkrótce. Na liście gwiazd, które są typowane do roli trenera, znajdują się m.in. Michał Szpak, Edyta Górniak, Małgorzata Ostrowska, Beata Kozidrak, Mezo czy Anna Wyszkoni.

